Цього не зроблять, – правозахисник припустив, чому Росія не піде на визнання бойовиків
Джерело:24 канал
У російській Держдумі запропонували визнати бойовиків на Донбасі. Однак насправді у Москві цього не зроблять.
Про це розповів засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський в ефірі 24 каналу. Зокрема, нижня палата парламенту Росії не має жодних повноважень, аби визнавати окуповані території Донеччини та Луганщини.
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Водночас у Росії наразі не видно жодних зусиль, щоб визнавати бойовиків. За словами Лисянського, він провів опитування серед деяких російських чиновників й вони розповіли, що не готуються до цього.
Тому я вважаю, що цього не станеться. Це просто заява, виключно інструмент для того, щоб налякати дипломатів та міжнародних партнерів України.
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Лисянський припустив, чому Росія не піде на визнання бойовиків: дивіться відео
Ймовірне визнання бойовиків Росією: що відомо
- Росія впродовж 8 років підтримує та контролює бойовиків на Донбасі. Однак Кремль досі офіційно не визнав окупаційні республіки.
- Ініціативу щодо цього взяли на себе російські комуністи. Вони й почали розробляти відповідний законопроєкт. Документ 19 січня зареєстрували у Держдумі. У своєму зверненні комуністи навіть згадали Степана Бандеру.
- Держдума вже у лютому розгляне проєкт звернення.
- У Кремлі вважають, що визнання бойовиків на Донбасі нібито дозволить "захистити народи республік від зовнішніх загроз", а також зміцнити стабільність у регіоні.
- Крім того, комуністи звернулися до Володимира Путіна з проханням якнайшвидше провести переговори з керівництвом Донецька та Луганська, аби створити правову основу міждержавних відносин та для регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги.
- Під час засідання Тристоронньої контактної групи 26 січня російська делегація намагалась виправдати свої спроби узаконити бойовиків на Донбасі.