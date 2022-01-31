Цього не зроблять, – правозахисник припустив, чому Росія не піде на визнання бойовиків

У російській Держдумі запропонували визнати бойовиків на Донбасі. Однак насправді у Москві цього не зроблять.

Про це розповів засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський в ефірі 24 каналу. Зокрема, нижня палата парламенту Росії не має жодних повноважень, аби визнавати окуповані території Донеччини та Луганщини.

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Водночас у Росії наразі не видно жодних зусиль, щоб визнавати бойовиків. За словами Лисянського, він провів опитування серед деяких російських чиновників й вони розповіли, що не готуються до цього.

Тому я вважаю, що цього не станеться. Це просто заява, виключно інструмент для того, щоб налякати дипломатів та міжнародних партнерів України. Павло Лисянський Засновник "Східної правозахисної групи"

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