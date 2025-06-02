Фінальні раунди війни: що найважливіше у цей період

У боксі є таке поняття, як останні раунди, де йде бій на витривалість, де важливо просто не впасти раніше за свого суперника.

Тепер усе вирішує витривалість

Що далі продовжується війна, то ближче ми до цих фінальних чемпіонських раундів, коли нам просто треба стояти, тримати оборону і намагатися зробити так, щоб коефіцієнт втрат був не 1 до 3, а 1 до 5 або 1 до 7. Щоб на одного українського героя росіяни втрачали близько 10 своїх бійців. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Врешті-решт цей коефіцієнт призведе до того, що рано чи пізно у росіян почнуть закінчуватись ресурси. Не люди – людей у них багато, – а техніка, навчені військовослужбовці, боєприпаси.

Ми вже зараз бачимо, що половина усіх боєприпасів, які використовують росіяни, – це боєприпаси з Північної Кореї. Спочатку вони віддають свої складські запаси, а потім заходять у виробництво, яке триває певний час.

Росія зараз дуже виснажується для того, щоб захопити бодай 10 квадратних кілометрів української території. І нам потрібно просто не програти цю війну, не впасти раніше за суперника. Тому, звісно, деякі процеси відбуваються не на мотивації, а на дисципліні. Не тому, що усі хочемо, а тому, що нам усім треба вижити. Для цього потрібно йти через небажання окремих людей розуміти важливість цього процесу.

Повне інтерв'ю Павла Казаріна для 24 Каналу – за посиланням.