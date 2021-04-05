У ЦПК заявили про "ще одну крапку" в справі Татарова

У справі щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова Верховний суд поставив "ще одну крапку". Зокрема, тепер не буде ні розслідування, ні суду.

У ЦПК повідомили, що раніше заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко оскаржив відмову Шевченківського суду у продовженні розслідування справи Татарова. Однак тоді Київський апеляційний суд очікувано відмовив.

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Вже після цього Симоненко намагався оскаржити таке рішення у Верховному суді, однак, там йому теж відмовили.

Як заявили в ЦПК, замість того, щоб почати процес передачі до суду протягом передбачених 5 днів, заступник Венедіктової місяць "грався в незаконне оскарження". Водночас терміни у справі закінчились.

Коли Венедіктову вчергове питатимуть, що там з Татаровим, очікуйте, що вона переведе стрілки саме на суди, ні слова не сказавши про те, що саме прокурори дотягнули до закінчення строків. Ще й оскаржували те, що згідно з законом не оскаржується,

– заявили в ЦПК.

Ірина Венедіктова у березні 2021 року не передала до суду матеріали у справі Олега Татарова. У Центрі протидії корупції назвали це "тотальним ігноруванням законних вимог ВАКС".

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У Центрі протидії корупції також заявили, що тепер у справі Татарова не буде ні розслідування, ні суду. Там припустили, що саме для цього справу забрали в Національного антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури.

Справа Татарова: що відомо