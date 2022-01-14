Секретна програма: ЦРУ секретно готує українські спецпідрозділи – ЗМІ
Джерело:Yahoo News
Американське Центральне розвідувальне управління нібито секретно готує українські спецпідрозділи. Програма буцімто триває ще з 2014 року.
ЗМІ повідомляють про це, посилаючись на 5 анонімних експрацівників розвідки та органів нацбезпеки. Кажуть, що програма заснована на таємному об'єкті на південному заході США. Його назву не розголошують.
Важливо Під чужим прапором: розвідка попередила, що Росія готує спецоперацію на Донбасі
Що відомо про ймовірну програму
Програму під керівництвом ЦРУ створили за адміністрації президента Барака Обами. Це сталось після вторгнення Росії в Україну та анексії Криму в 2014 році. Вже при адміністрації Дональда Трампа програму розширили, а за Джо Байдена – розширили ще більше.
Програма включає навчання стрільбі з вогнепальної зброї, методів маскування, наземної навігації, різних тактик, розвідувальних методик.Зверніть увагу! За твердженнями видання, сили, навчені ЦРУ, можуть відіграти вирішальну роль у випадку ескалації на Сході України.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Американська преса у жовтні 2021 року вперше заговорила про нову загрозу нападу Росії на Україну.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наприкінці 2021 року заявив, що біля кордону з Україною перебуває 122 тисячі військових Росії.
- Також українська розвідка заявила, що командування Кремля навіть почало перевірку бойової готовності своїх військ на окупованому Донбасі.
- У січні Вашингтон попередив, що Росія може готуватись до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором. Таким чином агресор хоче створити привід для вторгнення.
- Раніше казали, що Москва може створити як привід для нападу "внутрішній переворот".
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