ЦРУ забороняє свої аналітикам користуватися месенджером Telegram, – Bloomberg
Центральне розвідувальне управління США все частіше почало застосовувати у своїй роботі OSINT, тобто розвідку з відкритих джерел. Однак попри це, уряд не дозволяє аналітикам користуватися месенджером Telegram.
Сам застосунок Telegram належить підприємцю родом з Росії Павлу Дурову, який тривалий час він не проживає в країні-агресорці. Варто зазначити, що й в Україні ходили чутки щодо можливості регулювання месенджера.
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ЦРУ та соцмережі
Уряд США з обережністю ставляться до деяких інструментів, які використовуються для збору відкритих данних. Зокрема, на деякі застосунки були накладені обмеження.
У ЦРУ, наприклад, російським аналітикам не дозволяється використовувати свої настільні комп'ютери для доступу до застосунку для соціальних мереж Telegram, популярного серед російських воєнкорів,
– повідомляє Bloomberg
Окрім цього, особам, задіяним до OSINT-розвідки, також заборонено приносити особисті пристрої на робочі місця. Вони вимушені залишати відомчі приміщення, коли вони хочуть отримати доступ до застосунку.
Водночас у ЦРУ є офіційний канал у Telegram.
Україна та Telegram
- Секретар РНБО Олексій Данілов в листопадовому інтерв'ю розповів, що він не користується месенджером Telegram. Він зазначив, що у разі появи підстав для заборони застосунку, то рішення не забариться. За його словами, це дуже вразливий застосунок, через який легко шпигувати за людиною.
- Водночас раніше, у травні минулого року тодішній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко переконував, що блокування Telegram не буде.
- Тоді ж ходили розмови про можливість регулювання популярного месенджера. Основною проблемою Telegram називали анонімність. Якщо у класичних медіа власники були відомі, то хто стоїть за телеграм-пабліком – невідомо. Окрім цього лишається відкритим питання співпраці Дурова та ФСБ.