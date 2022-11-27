ЦРУ публічно вербує росіян: Фейгін назвав це тролінгом Кремля

ЦРУ звернулось до росіян незадоволених війною – в першу чергу до бізнесменів та олігархів, чиї статки знизились через проведення Росією спеціальної військової операції, і закликало їхня до співпраці. Проте така інформація може лунати для того, щоб ще більше "вибісити" Кремль.

Про це 24 каналу розповів правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. На його думку, Захід такими заявами дає зрозуміти керівництву Росії, що вся їх система фейкова, побудована на корупції та за гроші вони можуть здати рідну матір.

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Психологічний вплив

Правозахисник вважає, що такі заклики розраховані більше на психологічний вплив.

Це чистий тролінг, тому що ЦРУ агентів через засоби масової інформації не шукає,

– наголосив він.

Фейгін розповів, що на сайті ЦРУ є навіть розділи російською мовою із закликами до росіян: пишіть, ми всіх вас приймемо.

"Такі заклики розраховані на рівень ідіотів і напевно пошта у них завалена повідомленнями від охочих. У мене в пошті каналу також повно повідомлень з проханням: "Дядечко Марік, відведіть мене у ЦРУ, хочу батьківщину продати", – розповідає Фейгін.

За його словами, 90%, що його так ФСБ розводить, але 10% можуть бути реальними охочими і їх не потрібно закликати – вони самі ентузіасти своєї справи.

Це інформаційна війна

Думаю, що це просто така інформаційна війна, щоб показати Кремлю, що вони вже взагалі ніхто,

– зауважив опозиційний політик.

На його думку, якби був заклик: всі йдіть до нас у ФСБ, він би виглядав менш переконливо.

"Який дурень погодиться зараз співпрацювати з режимом, який вже зникає. Вони ще можуть багато чого зробити, але далеко не все", – наголосив Марк Фейгін.

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