ЦРУ хоче завербувати подвійних агентів у Росії: в США опублікували російськомовне звернення

Центральне розвідувальне управління США випустило нове російськомовне відео. У ньому управління намагається переконати співробітників російської розвідки перейти на бік Сполучених Штатів.

У матеріалі ЦРУ мовиться про роботу подвійних агентів. Заклик йде до "патріотично налаштованих росіян".

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У ЦРУ звернулися до росіян

У Центральному розвідувальному управлінні США 22 січня опублікували відео зі зверненням до патріотично налаштованих росіян, які працюють у розвідці й можуть відчувати себе зрадженими через корупцію в еліті та погане забезпечення російської армії.

Головним вигаданим персонажем відео є 35-річний чоловік, який працює співробітником ГРУ. Він вважає себе патріотом, любить Росію, а також колись служив десантником.

Персонаж відео запитує, чи вистачить у нього мужності протистояти зраді. Потім він каже, що справжній ворог знаходиться всередині Росії у вигляді корумпованого керівництва та еліти.

Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу,

– говорить чоловік.

Він запевняє, що його патріотизм підштовхнув його до дій і співпраці з ЦРУ, а фінальний кадр відео показує, як він зв'язується з ЦРУ мобільним телефоном.

Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі,

– йдеться у відеоматеріалі.

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