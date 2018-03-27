10:32
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Цвіт вишні перетворив Китай на казкову країну: неймовірні фото та відео

1390

Рожевий цвіт вишні зазвичай асоціюється з Японією. Однак дивовижні знімки із колоритного Китаю може назавжди змінити цю думку.

Тисячі туристів вирушають до Китаю, щоб побачити неймовірне цвітіння вишні. Країну просто охопили казкові рожеві кольори, від краси яких перехоплює дух.

Читайте також: В Японії розцвіли перші сакури: казкові фото

У Китаї навіть започаткували фестиваль "Шанхайський вишневий цвіт", який відбувається вже в 19-ий раз. На захід збираються місцеві жителі та фотографи з усього світу. Понад 5 тисяч вишень та яблунь упродовж всього квітня тішитимуть туристів неймовірною красою.

Дивіться казкове відео цвітіння вишень в Китаї:

Теги: LifeStyle відпочинок Китай Фотоновини Подорожі
Джерело: boredpanda.com
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Квентіну Тарантіно 55: ТОП-10 маловідомих фактів про видатного режисера
сьогодні, 10:00 Квентіну Тарантіно 55: ТОП-10 маловідомих фактів про видатного режисера
Ірина Полицька 440
сьогодні, 08:41 "Черное зеркало" стало реальностью – Китай это доказывает на собственном примере
Ілля Кенігштейн 2422
Україна – Японія: анонс товариського матчу національних збірних
сьогодні, 07:20 Україна – Японія: анонс товариського матчу національних збірних
Ігор Саджениця 1146
Секс-скандалы в России и Америке
26 березня, 23:00 Секс-скандалы в России и Америке
Іван Яковина 821
Проблема
26 березня, 21:57 Проблема "слабых" кандидатов, или Какие политические технологии нужны для выборов
Катерина Одарченко 405
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук