Епопея з Вірастюком продовжується: ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду

Верховний Суд України анулював протокол Центрвиборчкому щодо перемоги на довиборах на Івано-Франківщині Василя Вірастюка. У ЦВК з цим не погодились і рішення ВСУ оскаржили.

У Центрвиборчкомі запевнили, що рішення суду детально проаналізували. Вже після цього комісія подала апеляційну скаргу.

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ЦВК вкотре наголошує, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв'язання ситуації на 87-му окрузі. В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду,

– повідомили у ЦВК.

Раніше протокол ЦВК оскаржив Олександр Шевченко

Зазначимо, що 19 травня ЦВК склала протокол щодо результатів виборів нардепа в окрузі №87, переможцем було визнано Вірастюка. Проте вже через 2 дні конкурент кандидата від "Слуги народу" Олександр Шевенко оскаржив окремі пункти постанови. ВСУ позов Шевченка задовольнив.

Що відомо про ситуацію на 87-му окрузі

В Івано-Франківській області 18 березня 2021 відбулись довибори до Верховної Ради.

Голосування відбувалось з численними скандалами: штурмом ОВК та повідомленнями про замінування.

Вже 3 квітня результати голосування визнали недійсними одразу на 3 дільницях.

22 квітня офіційним переможцем визнали Василя Вірастюка від "Слуги народу", Олександр Шевченко від "За Майбутнє" посів 2-ге місце.

Остаточний протокол ЦВК скасував ВСУ.