ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом

Центрвиборчком відмовив Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом України. Там пояснили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів у окрузі № 87 скасований.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні, яке відбувалося 5 травня. Там заявили про відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка нардепом.

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"ЦВК постановила: копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті", – зауважила членкиня комісії Вікторія Глущенко.

Відповідне рішення підтримали 12 членів Центральної виборчої комісії.

Заступник голови комісії Віталій Плукар звернув увагу на те, що напередодні Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в ОВК№87.

Ми вживаємо усіх заходів задля пошуку найоптимальнішого шляху вирішення цієї ситуації, з урахуванням визначених законодавством повноважень ЦВК та позиції суду,

– пояснив він.

"Станом на сьогодні чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає. Але ЦВК опрацьовує питання, аби таки встановити результати виборів у цьому окрузі", – додав Плукар.

Вибори в окрузі №87: що відомо

Довибори у Верховну Раду на окрузі №87 відбулися ще 28 березня. Їх призначили, адже обраний там нардеп Зіновій Андрійович склав свої повноваження.

Основними конкурентами на цьому окрузі були Василь Вірастюк від "Слуги народу" та Олександр Шевченко від "За майбутнє".

Підрахунок голосів на Прикарпатті супроводжувався численними скандалами. Політичні опоненти, зокрема, звинувачували один одного у фальсифікаціях.

На 5 дільничних виборчих комісіях результати голосування визнали недійсними, ще на 6 – виявили нестачу бюлетенів за кандидата Шевченка.

Попри це, 22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала Вірастюка переможцем. Його конкуренти не погодилися, це обернулося судовими позовами.

Зрештою, Шевченко виграв позов у Верховному суді. Там вважають, що втрачені бюлетені могли змінити результати виборів, адже різниця сягала лише 422 голоси.

Вірастюк набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".