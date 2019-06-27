ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня на парламентських виборах

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Текст бюлетеня зі списком партій буде завдовжки 60 та завширшки 20 сантиметрів.

Бюлетень буде надрукований лише з одного боку державною мовою на одному аркуші блакитно-сірого кольору, повідомили в ЦВК. До речі, бюлетень на президентських виборах був завдовжки 1 метр 15 сантиметрів.

Дізнайтеся, які порядкові номери отримали партії у бюлетені

Для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці виготовлять бюлетенів у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців. А для кожної спеціальної дільниці – у кількості, що на 0,5% перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку на виборчій дільниці.

ЦВК затвердила також форму і тексти бюлетенів для голосування у 199 одномандатних (мажоритарних) виборчих округах.

Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих у мажоритарних округах, бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:

до 6 кандидатів – розміром 20 на 20 сантиметрів;

до 11 кандидатів – розміром 20 на 30 сантиметрів;

до 18 кандидатів – розміром 20 на 40 сантиметрів;

до 33 кандидатів – розміром 20 на 60 сантиметрів;

до 50 кандидатів – розміром 20 на 80 сантиметрів.

У бюлетені для голосування в мажоритарному окрузі в алфавітному порядку будуть вказані прізвища, імена та по батькові кандидатів у народні депутати.

У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів, відомості щодо них у бюлетені будуть розміщені у порядку зростання дат народження цих кандидатів.

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ЦВК вже завершила реєстрацію кандидатів у нардепи. Станом на 26 червня кількість охочих потрапити до парламенту – 3171 людина. Самовисуванцями балотуються 1735 людей, ще 1436 – ідуть у складі політичних партій.

Дивіться дві інфографіки про партії, які мають шанси пройти до парламенту: