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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня на парламентських виборах

      10 Читать новость на русском
      Бюлетеня на виборах у Раду будуть завдовжки понад півметра
      Бюлетеня на виборах у Раду будуть завдовжки понад півметра / Humanrights.org.ua (ілюстративне фото)

      Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Текст бюлетеня зі списком партій буде завдовжки 60 та завширшки 20 сантиметрів.

      Бюлетень буде надрукований лише з одного боку державною мовою на одному аркуші блакитно-сірого кольору, повідомили в ЦВК. До речі, бюлетень на президентських виборах був завдовжки 1 метр 15 сантиметрів.

      Дізнайтеся, які порядкові номери отримали партії у бюлетені

      Для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці виготовлять бюлетенів у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців. А для кожної спеціальної дільниці – у кількості, що на 0,5% перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку на виборчій дільниці.

      ЦВК затвердила також форму і тексти бюлетенів для голосування у 199 одномандатних (мажоритарних) виборчих округах.

      Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих у мажоритарних округах, бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:

      • до 6 кандидатів – розміром 20 на 20 сантиметрів;
      • до 11 кандидатів – розміром 20 на 30 сантиметрів;
      • до 18 кандидатів – розміром 20 на 40 сантиметрів;
      • до 33 кандидатів – розміром 20 на 60 сантиметрів;
      • до 50 кандидатів – розміром 20 на 80 сантиметрів.

      У бюлетені для голосування в мажоритарному окрузі в алфавітному порядку будуть вказані прізвища, імена та по батькові кандидатів у народні депутати.

      У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів, відомості щодо них у бюлетені будуть розміщені у порядку зростання дат народження цих кандидатів.

      Читайте також: У ЦВК розповіли, скільки витратять грошей на позачергові парламентські вибори

      ЦВК вже завершила реєстрацію кандидатів у нардепи. Станом на 26 червня кількість охочих потрапити до парламенту – 3171 людина. Самовисуванцями балотуються 1735 людей, ще 1436 – ідуть у складі політичних партій.

      Дивіться дві інфографіки про партії, які мають шанси пройти до парламенту:

      рейтинги партій вибори Верховна Рада

      вибори Верховна рада рейтинги партій парламентські вибори 2019

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 ЦВК Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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