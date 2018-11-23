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      "Цю правду повинен знати весь світ": Філарет назвав дві причини Голодомору

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      Правду про Голодомор повинен знати весь світ, – Філарет
      Правду про Голодомор повинен знати весь світ, – Філарет / Фото з відкритих джерел

      Причинами Голодомору стало бажання радянської влади знищити українців та заволодіти хлібом. Однак з часом страшні події 1932-1933 років весь світ визнає геноцидом українського народу.

      Про це сказав голова УПЦ КП Філарет під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років на засіданні Верховної Ради.

      Читайте також: Історія Голодомору: чому знищували українців

      Філарет висловив вдячність державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

      Цю правду повинні знати не тільки ми, а повинен знать весь світ. І ми раді тому, що світ підтримує нас, підтримує правду. Голодомор — це не голод був. А це було знищення українського народу,
      — наголосив Філарет.

      Окрім того, Філарет розповів про причини страшних подій 1932-33 років.

      "Безбожне радянське керівництво, яке сиділо в Москві, у 1932-33 вирішило знищити українців, щоб вони не переважали російський народ. Це – одна з головних причин Голодомору", – наголосив він.

      За словами патріарха, перепис населення Радянського союзу засвідчив, що українців у Радянському Союзі — 85 мільйонів, а росіян — 65 мільйонів. Саме тому радянське керівництво, яке сиділо в Москві, вирішило знищити українців, щоб вони не переважали російський народ.

      Натомість другою причиною стало бажання радянського керівництва заволодіти хлібом

      Друга причина — слова Бухаріна, який сказав: хто володіє хлібом, той має владу,
      – зазначив священнослужитель.

      За його словами, хлібом володіли українські селяни, тому у них фактично була влада. Тому почався процес колективізації для того, щоб хліб передати в руки радянської влади. Проте українські селяни не хотіли йти в колгоспи.

      До слова, Збройні сили України зняли відеоролик, присвячений пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Під відео військові написали заклик: "Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!"

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео про головні факти про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Новини політики Історія Філарет Голодомор Релігія
      Джерело: 24 Канал
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