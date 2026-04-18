Чи є ТЦК на пунктах пропуску: у ДПСУ прокоментували гучну заяву нардепа Горбенка

Нардеп Руслан Горбенко заявив, що на пунктах пропуску депортованих чоловіків можуть "зустрічати" ТЦК. У ДПСУ прокоментували це.

24 Канал поспілкувався з речником ДПСУ Андрієм Демченком.

Чи можуть ТЦК "зустрічати" депортованих чоловіків?

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що бували випадки, коли чоловіків, яких депортували з-за кордону, в Україні одразу "зустрічали" ТЦК.

У ДПСУ зазначили, що Україна не отримує інформацію про те, коли когось з її громадян депортують. Країна, яка має намір депортувати українця, не зобов'язана про це повідомляти Україну.

Щодо представників ТЦК, то вони не пекребувають в українських пунктах пропуску. Але якщо громадянин України перебуває в розшуку, і він відображається в системі "Оберіг", то під час прикордонного контролю законодавство визначає нам передавати таких людей в поліцію,

– зазначив Демченко.

Правоохоронці з'ясовують обставини розшуку і можуть передати людину до ТЦК.

