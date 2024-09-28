У ТЦК розповіли, як потрапити до них на службу

Очільник Одеського ТЦК Юрій Пуйко розповів, як можна потрапити до них на службу. Зокрема, наразі керівництво ЗСУ ухвалило рішення щодо цього.

Програмі Ukrainian Witness глава Одеського ТЦК та СП розповів, яка наразі є процедура щодо служби в них. Раніше Оперативне командування "Північ" пояснювало, що в ТЦК служать у більшості ті, хто вже брав участь у бойових діях та за станом здоров'я більше не може продовжувати нести службу на передовій.

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Як можна потрапити на службу в ТЦК

Наразі керівництво Збройних Сил України ухвалило рішення, що в підрозділи Територіального центру комплектування зараховуються тільки люди за переміщенням з бойових військових частин, які мають вади зі здоров'ям, поранення, контузії й, відповідно до свого стану здоров'я, не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах,

– заявив Юрій Пуйко.

Очільник Одеського ТЦК та СП розповів, що ці військовослужбовці:

звертаються за письмовими згодами ТЦК;

вони надають згоду;

тоді керівництво того чи іншого рівня переміщує своїм наказом військовослужбовця в ТЦК.

Військком пояснив, що не скаже, що у них 100% у ТЦК – переміщені. Проте в ротах охорони – увесь особовий склад переміщений з бойових військових частин.