Падіння Ту-22М3: ексофіцер Повітряних сил сказав, наскільки це критична для Росії втрата

В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Втрата літака зі стратегічної авіації – це завжди проблема. А у випадку Росії все значно гірше.

Про це 24 Каналу розповів ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, прокоментувавши падіння літака в Росії. За його словами, Ту-22М3 – досить старі літаки. Але не це є основною проблемою для Росії.

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Чи здатна Росія виробляти такі літаки

Як наголосив Храпчинський, літаки зі стратегічної авіації – це буквально невідновлювальні ресурси Росії. Вони більше не можуть їх виготовляти.

Раніше в Кремлі хизувалися випуском кількох літаків Ту-160. Але це була глибока модернізація та ремонт інших літаків. Вони набрали деталі з інших бортів; деякі запчастини взяли з тих, які перебували на збереженні ще з СРСР, та вдосконалили кілька наявних літаків.

Росія не тільки втрачає літаки та стратегічну авіацію. Свого часу вона втратила компонентну базу щодо ремонту та експлуатації літаків. Це – виробництво Кузнєцова. Серія двигунів НК, які стоять на стратегічних бомбардувальниках. Вони їх теж не виробляють. І не можуть знайти належну заміну. Будь-який літак – це пазл, який замінюється лише такою самою деталлю. Щось модернізувати та зробити краще – це набагато важче,

– зазначив Храпчинський.

Україна вже завдавала ударів по місцях базування стратегічної авіації ворога. Також Росія втрачала не лише літаки, але й досвідчених пілотів, які керують ними. До прикладу, в 2024 році Україна збила ворожий Ту-22М3.

Попри це, в Росії на збереженні стоять близько 60 таких літаків. Принаймні з трьох одиниць окупанти можуть зібрати один робочий літак. Тому ще є над чим працювати.

Аналогів цих літаків в Росії немає. Вони представляли альтернативу, але вона була більше футуристичною, ніж реальною,

– зауважив Храпчинський.

Нагадаємо, 2 квітня під час планового польоту в Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це – мінус один літак, який може запускати далекобійні ракети по Україні.