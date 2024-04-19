"Зате кричимо, що з НАТО можемо воювати": як реагують росіяни на збиття Ту-22М3

Українські захисники 19 квітня вперше змогли збити російський бомбардувальник Ту-22М3. Росіяни у мережі вже погрожують ядерною зброєю і заявляють про "безповоротні втрати".

Так, у мережі окупанти активно обговорюють втрату бомбардувальника. Деякі з них навіть припускають, що збити літак могли "агенти" на території Росії. Як реагують на збиття Ту-22М3 росіяни – повідомляє 24 Канал.

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"Скоро й літаків не залишиться"

Командувач Повітряних сил повідомив, що 19 квітня 2024 року Україна вперше збила стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цікаво, що першим про падіння літака повідомили самі ж росіяни, а саме губернатор Ставропольського краю. Він навіть опублікував яскраві кадри з місця падіння літака.

Росіяни ж на втрату бомбардувальника реагують неоднозначно. Одні говорять, що найголовніше – життя пілотів. Втім, двоє пілотів загинуло, а ще одного – й досі не знайшли. Більшість користувачів обурена й не вірить, що українські військові могли збити Ту-22М3. Окупантам легше повірити в "невловимих агентів", які підбили літак у Росії. Деякі припускають, що збити літак могла й російська "пе-ве-о", як нібито було у випадку з падінням А-50. Тоді українські захисники також змогли підбити літак, однак кремлівська пропаганда заявила про friendly fire.

У мережі росіяни обговорюють, хто міг збити Ту-22М3 – більше у галереї

Деякі користувачі усіляко намагаються виправдати інцидент і заявляють, що Ту-22М3 "ніхто не міг збити". Такі унікальні росіяни старанно поширюють тези кремлівських пропагандистів про "технічну несправність".



Росіяни не вірять, що Ту-22М3 могли збити / Скриншот з мережі

Однак більшість все ж визнає "безповоротну втрату". Росіяни бідкаються, що літаки Ту-22М3 більше не можуть виготовляти, критикують міноборони Росії, що вони не визнають втрати, а заявляють про несправність".

Росіяни у мережі бідкаються на збиття Ту-22М3 / Скриншоти з мережі

Традиційно, росіяни у мережі вдалися і до ядерних погроз. Окупанти заявляють, що збиття Ту-22М3 – це буцімто "порушення ядерної доктрини", і тепер Кремль буцімто "має право застосувати ядерну зброю".



Росіяни традиційно вдаються до ядерних погроз / Скриншот з мережі

Збиття Ту-22М3: що відомо