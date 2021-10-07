У мережі опублікували фото оновлених туалетів у 73-ій школі. Про це розповіла директорка Департаменту освіти й науки Одеської міськради 6 жовтня.

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Два десятки туалетів вже оновили

У школах Одеси почали оновлювати туалети. Їх ділять на кабіни з дверцятами. Ремонт вирішили зробити на зауваження однієї з матерів. У групі для батьків жінка поскаржилася на дитячі туалети, бо там немає дверцят.

Зваживши це, туалети вирішили поділити і встановити там дверцята. Наразі оновили кімнати, де найважче було зробити ремонт. Таких туалетів є 25.



В одеських школах встановлюють туалети / Фото з фейсбуку Олени Буйневич

Директорка Департаменту освіти й науки міськради каже, що закриті туалети – обов'язкові. Кожна дитина має почуватися в безпеці. Батьки погоджуються з Оленою Буйневич. До того ж це засвідчує Санітарний регламент.

Думка батьків співпадає з нашою: у міських школах мають бути туалети з дверцятами, кабінками. Бо це одна з основних природних потреб дитини, почуватися безпечно та гідно. Тим більше, що цього вимагає новий Санітарний регламент,

– пише Олена Буйневич.



25 туалетів вже оновили / Фото з фейсбуку Олени Буйневич

Буйневич також додає, що, на жаль, кілька оновлених туалетів вже поламали. Вона просить батьків пояснювати дітям, що псувати їх не можна. Адже за рік всі роботи планують завершити.

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Ремонт планують завершити за рік / Фото з фейсбуку Олени Буйневич