Потужні вибухи у російській Тулі: у частині міста зникло світло
Російські міста, схоже, починається сезон блекаутів. Так, у місті Тула пролунав потужний вибух, після чого у частині міста зникло світло.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі там намагаються ліквідувати наслідки пошкоджень, передає 24 Канал.
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Що відомо про зникнення світла в Тулі
Російські пропагандисти зазначили, що потужні звуки вибуху у Тулі прогриміли у Пролетарському районі о 21:42 за місцевим часом. Однак очевидці зауважили, що в районі Заріччя світло пропало на кілька хвилин раніше, приблизно о 21:37.
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Росіяни зазначили, що попередньо це була аварія на підстанції. Для усунення проблеми на місце буцімто виїхала аварійна бригада.
У Тулі почалися блекаути / Фото російських телеграм-каналів
Наразі відомо, що без світла залишилося понад 5 тисяч абонентів. Зокрема, в єдиній чергово-диспетчерській службі міста зазначили, що шість вулиць Тули залишилися без електроенергії через аварію.
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- Російські окупанти під час масованої ракетної атаки намагалися цілитися по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави, що забезпечують людей водою та світлом. Це була перша масована атака на енергетику за 6 місяців, остання така масована атака була у березні 2023 року.
- В Укренерго розповіли, що внаслідок цього пошкодження отримали окремі енергетичні об'єкти в західному та центральному регіонах. Робітники компанії розпочали відновлення одразу після відбою повітряних тривог.
- Світла також не було у Святошинському районі Києва. Частина абонентів цього району української столиці також лишилися без води. Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що електроенергію та водопостачання в українській столиці успішно відновили.
- Зрештою у кількох областях усе ж є відключення світла. Що відбувається з відключеннями світла в Україні – читайте у матеріалі.