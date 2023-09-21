Потужні вибухи у російській Тулі: у частині міста зникло світло

Російські міста, схоже, починається сезон блекаутів. Так, у місті Тула пролунав потужний вибух, після чого у частині міста зникло світло.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі там намагаються ліквідувати наслідки пошкоджень, передає 24 Канал.

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Що відомо про зникнення світла в Тулі

Російські пропагандисти зазначили, що потужні звуки вибуху у Тулі прогриміли у Пролетарському районі о 21:42 за місцевим часом. Однак очевидці зауважили, що в районі Заріччя світло пропало на кілька хвилин раніше, приблизно о 21:37.

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Росіяни зазначили, що попередньо це була аварія на підстанції. Для усунення проблеми на місце буцімто виїхала аварійна бригада.

У Тулі почалися блекаути / Фото російських телеграм-каналів

Наразі відомо, що без світла залишилося понад 5 тисяч абонентів. Зокрема, в єдиній чергово-диспетчерській службі міста зазначили, що шість вулиць Тули залишилися без електроенергії через аварію.

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