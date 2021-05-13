Судді КСУ Тупицький і Касмінін намагаються повернути собі посади та зарплату

Відсторонені Олександр Тупицький та Олександр Касмінін просять повернути їм посади і зарплату суддів. Окружний адмінсуд Києва зареєстрував 2 заяви про забезпечення позову до КСУ та заступника голови суду Сергія Головатого.

Про це Окружний адміністративний суд міста Києва повідомив 12 травня.

Зауважте Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Тупицького

Прохання Тупицького та Касмініна

Зокрема, вони вимагають заборонити заступнику голови КС Сергію Головатому і іншим особам припиняти їх повноваження і звільнення Олександра Тупицького з посади судді та голови КС та Олександра Касмініна з посади судді КС у зв’язку із прийняттям відповідних указів президента.

Крім того, ОАСК просять призупинити дію розпоряджень Конституційного суду, згідно з якими Тупицькому і Касмініну тимчасово зупинили виплати винагороди судді КС і зупинили використання ними державного майна і транспортних засобів. Тобто вони хочуть, щоб їм відновили зарплату.

У ОАСК зазначили, що заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Наразі суд вирішує, чи є правові підстав для забезпечення позову.

Коротко про справу Тупицького

ДБР у січні 2021 року повідомило Тупицькому про підозру щодо надання неправдивих свідчень та підкупу свідка. Згодом відкрили кримінальне провадження щодо вчинення самоправства.

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський вже вдруге відсторонив Тупицького від посади голови КСУ.

У кінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.

У квітні 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського.

Олександр Тупицький неодноразово з різних причин не приходив на судові засідання щодо його справи. Причини він називав різні.

До речі, 13 травня 2021 року слідчі ДБР прийшли з обшуками до будинку Олександра Тупицького. Обшуки проводять відповідно до ухвали Печерського суду.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу