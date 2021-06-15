Тупицький стверджує, що засідає разом з КСУ дистанційно

Судді КСУ Олександр Касмінін та Олександр Тупицький 15 червня брали участь у роботі Конституційного Суду – у дистанційному режимі. Вони направлять іншим колегам свої зауваження електронною поштою.
Про це сам відсторонений голова КСУ розповів в коментарі. Брати участь у діяльності суду йому не заважає те, що президент Зеленський скасував укази Януковича про призначення суддями Конституційного Суду, як Тупицького, так і Касмініна.
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Тупицький поштою розсилає свої зауваження
Беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи, а саме направлення електронними адресами усім суддям свої зауваження, пропозиції по тих справам, які є в провадженні КСУ, які ми вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ,
– пояснив Тупицький.
Ба більше, надалі Тупицький планує брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КСУ. У такий спосіб, вважає одіозний служитель Феміди, він хоче показати, що суд розблокований, легітимний і ефективно працює.
Замість Тупицького головувати буде Сергій Головатий
І такими комунікаційними способами хочемо перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними,
– додав Тупицький.
Головувати в онлайн-режимі у Тупицького не вийде, це замість нього робитиме Сергій Головатий.Зверніть увагу! Нещодавно 6 суддів КСУ заблокували роботу суду, вимагаючи дозолити участь у засіданнях Тупицького. Сам відсторонений голова каже, що його колеги стали "вищі за амбіції".
Що відомо про відсторонення Олександра Тупицького
- Тупицького підозрюють у неправдивих свідчень та підкупу свідка у справі про заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу".
- У грудні президент Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ з посади.
- У лютому глава держави видав ще один указ.
- У березні Зеленський скасував укази про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.
- Справу відстороненого судді передали в Подільський райсуд столиці.