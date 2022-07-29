Тупицького дозволили екстрадувати з Австрії

Подільський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому. Його дозволили екстрадувати з Австрії.

Як розповіли у ДБР, Подільський районний суд міста Києва обрав Тупицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Важливо Скандального ексголову КСУ Тупицького оголосили в міжнародний розшук

Цією ж ухвалою суду передбачено, що сума застави, яка раніше була застосована щодо Тупицького, буде передана у власність держави.

За матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня 2022 року його оголосили у міжнародний розшук. Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну,

– пояснили у ДБР.

Раніше стало відомо, що ексглава Конституційного суду України, якого підозрюють у низці злочинів, незаконно втік до Австрії під час воєнного стану. За даними Офісу генерального прокурора, 17 березня Тупицький незаконно виїхав з України в районі пункті пропуску "Косино" на Закарпатті.

У чому звинувачують Тупицького

У листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у другій кримінальній справі Тупицького. Його разом з головним бухгалтером КСУ обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби.

Тупицького також судять за обвинуваченням у наданні брехливих свідчень і спробі підкупу свідка (ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України). При цьому сам Тупицький відмовився визнавати себе підозрюваним. Через цю кримінальну справу його відсторонили від виконання обов'язків голови КСУ.

Скандал з Тупицьким: головне

У березні 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ про скасування призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Верховний Суд визнав цей указ протиправним, однак Офіс Президента подав апеляцію.

У листопаді Володимир Зеленський на місця звільнених суддів призначив Олександра Петришина та Оксану Грищук. Однак Конституційний Суд відмовився приводити новопризначених суддів до присяги, оскільки вважали указ про скасування призначення Тупицького і Касмініна незаконним.

У грудні 2021 року США ввели санкції проти Тупицького за хабарництво. Однак сам екссуддя переконував, що санкцій нібито ніхто не запроваджував.

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