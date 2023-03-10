Туреччина заборонила транзит до Росії санкційних товарів через територію країни, – Bloomberg

В Анкарі ухвалили рішення про заборону транзиту підсанкційних товарів через територію Туреччини до міст країни-терористки – тобто Росії. Очевидно, ця ініціатива матиме вплив на економіку ворожої держави.

Рішення про блокування транзиту товарів, що підпадають під санкції Євросоюзу та США, почало діяти 1 березня 2023 року. Разом з тим почали з'являтись повідомлення про те, що нібито про цю ініціативу не попередили заздалегідь.

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Деталі блокування Туреччиною відправлення товарів до Росії

Зауважимо, що про це розповіли у виданні Bloomberg з посиланням на турецького чиновника, що захотів залишитись анонімним.

Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати (відправлення товарів до Росії блокується – 24 Канал),

– також поскаржилась росіянка Катерина Лазуткіна, яка є співзасновницею однієї з московських компаній.

Окрім того, журналісти згадали, що Туреччина "стала прихистком для російського багатства" завдяки тісним взаєминам між Владіміром Путіним і президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Власне, йдеться тут про те, що експорт Туреччини до Росії зріс до 9,3 мільярда доларів у 2022 році, порівняно з показником у 5,8 мільярда доларів роком перед тим. Очевидно, зокрема, це дуже не сподобалось Вашингтону та Європі, тому вони почали тиснути на Анкару.

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