Туреччина будує стіну на кордоні з Іраном: до чого тут Афганістан

17 серпня 2021 , 11:57
Читать новость на русском

Джерело:

AFP

Уряд Туреччини облаштує 295-кілометрову стіну на кордоні з Іраном. Так Анкара хоче зменшити кількість біженців з Афганістану.

Наразі стіну спороджують на 5-кілометровій ділянці. Однак далі Туреччина хоче звести огорожу протяжністю 295 кілометрів. 

До теми Їх евакуювали літаком: громадяни Афганістану попросили в Україні статус біженця

До речі, раніше Туреччина звела схожий паркан на кордоні з Сирією.

Дивіться відео з кадрами стіни на кордоні Туреччини та Ірану:

Афганські військові втікають в Узбекистан

Цивільні та військові Афганістану пішки йдуть в Узбекистан. Армійці залишають всю бойову техніку на мості та йдуть в країну через ріку Амудар'ю. Вже 158 афганців незаконно потрапили в країну. Через це генпрокуратура Узбекистану відкрила кримінальну справу.

Загалом впродовж 14 – 15 серпня на територію Узбекистану намагалися потрапити близько 700 афганських військових.

Ситуація з біженцями з Афганістану

  • 15 серпня бойовики ісламістського угруповання "Талібан" захопили всю територію Афганістану. Через жорстокий режим люди почали втікати з країни.
  • У США заявили, що можуть прийняти до 30 тисяч афганських біженців. Їх розмістять на 2 військових базах у Техасі та Вісконсині.
  • 17 серпня Європейський Союз збереться на екстрене засідання щодо ситуації в Афганістані. Політики розглянуть питання евакуації своїх громадян та надання притулку біженцям.
  • 9 громадян Афганістану попросили в України статус біженця.
Автор: Софія Мінджоса