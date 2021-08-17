Туреччина будує стіну на кордоні з Іраном: до чого тут Афганістан
Джерело:AFP
Уряд Туреччини облаштує 295-кілометрову стіну на кордоні з Іраном. Так Анкара хоче зменшити кількість біженців з Афганістану.
Наразі стіну спороджують на 5-кілометровій ділянці. Однак далі Туреччина хоче звести огорожу протяжністю 295 кілометрів.
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До речі, раніше Туреччина звела схожий паркан на кордоні з Сирією.
Дивіться відео з кадрами стіни на кордоні Туреччини та Ірану:
Афганські військові втікають в Узбекистан
Цивільні та військові Афганістану пішки йдуть в Узбекистан. Армійці залишають всю бойову техніку на мості та йдуть в країну через ріку Амудар'ю. Вже 158 афганців незаконно потрапили в країну. Через це генпрокуратура Узбекистану відкрила кримінальну справу.
Загалом впродовж 14 – 15 серпня на територію Узбекистану намагалися потрапити близько 700 афганських військових.
Ситуація з біженцями з Афганістану
- 15 серпня бойовики ісламістського угруповання "Талібан" захопили всю територію Афганістану. Через жорстокий режим люди почали втікати з країни.
- У США заявили, що можуть прийняти до 30 тисяч афганських біженців. Їх розмістять на 2 військових базах у Техасі та Вісконсині.
- 17 серпня Європейський Союз збереться на екстрене засідання щодо ситуації в Афганістані. Політики розглянуть питання евакуації своїх громадян та надання притулку біженцям.
- 9 громадян Афганістану попросили в України статус біженця.