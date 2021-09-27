Туреччина обстріляла російські вертольоти в Сирії перед візитом Ердогана до Путіна

У Сирії турецькі військові обстріляли два російські вертольоти. Сталося це напередодні того, як президент Туреччини вирушив до Росії на переговори.

Сама Росія теж посилила удари в Сирії. Загострення ситуації в сирійському Ідлібі буде головною темою зустрічі Ердогана і Путіна.

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Російські вертольоти обстріляли

Росіяни парили над селом Аль-Дердара недалеко від російської бази на півночі від міста Таль-Тамро у провінції Хасака. Турецькі сили нанесли ракетний удар проти цієї авіації.

Втім, влучити не вдалося. На обстріл російські вертольоти швидко зреагували і випустили кулі. Згодом вертольоти обох сторін покинули небезпечний район.



Перед тим Росія провокувала Туреччину на удар. Російська авіація два дні поспіль проводила рейди на турецькі зони впливу на півночі Сирії.

Ситуація в Ідлібі загострюється: коротко

Загострення між Туреччиною і Сирією відбувалося у березні 2020 року. В результаті російської атаки загинули 36 людей, ще десятки отримали поранення.

За кілька днів Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню у сирійському Ідлібі.

Втім, режим Асада регулярно порушував домовленості. У вересні тут загинули кілька турецьких військових внаслідок нападу на патруль.

Відтак Туреччина збільшила кількість підрозділів на південь від Ідліба та стала готуватися до наземного нападу Сирії.

Аби знизити градус напруги, президенти Росії і Туреччини домовилися про зустріч 28 вересня у Сочі.

Союзником сирійського диктатора Башара Асада у війні з опозицією є Росія. Через Асада Кремль хоче зміцнити вплив на Близькому Сході.