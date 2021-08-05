Туреччина палає: NASA показало масштаби лісових пожеж з космосу – фото

Наприкінці липня у Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. Країна бореться з ними вже понад тиждень. Масштаби лиха шокують.

Полум'я знищило понад 130 тисяч гектарів лісу. Американське космічне агенство показало шокуючі кадри з космосу, на яких видно масштаби катастрофи.

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Було понад 130 пожеж

У NASA підкреслили, що Туреччина зіштовхнулася з одними із найстрашніших лісових пожеж за останні роки. Все через сильну спеку та декілька місяців посушливої погоди. Від 30 липня у країні зареєстрували понад 130 лісових пожеж у 30 провінціях. Більшість – на узбережжі Середземного й Егейського морів, ще кілька – у курортних зонах Анталії, Мугли і Мармарису.

Наслідки катастрофи

Стихійне лихо завдало країні багато збитків. Внаслідок пожеж загинуло щонайменше 8 людей, багато тварин, зруйновані будинки та дороги. На фото, оприлюднених космічним агенством, видно попелища, які колись були лісами.



Пожежі у Туреччині видно з космосу, 31 липня / Фото NASA



Ситуація з пожежами станом на 3 серпня / Фото NASA

Зазначимо, що раніше фото лісових пожеж з космосу опублікувало турецьке оборонне відомство. Вони зроблені розвідувальними супутниками Göktürk-1 та Göktürk-2.

Моторошні пожежі у Туреччині: коротко