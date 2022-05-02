Туреччина розраховує використовувати видобутий на дні Чорного моря газ з 2023 року
Джерело:Takvim
Туреччина відкрила великі поклади газу у Чорному морі. Вже найближчим часом його збираються не лише видобути, а й активно використовувати.
Туреччині вдалося знайти великі поклади природнього газу у в зоні Tuna-1 Чорного моря. За розрахунками, найбільший з них має об'єм 320 мільярдів кубометрів. Відкриття покладів було зроблене влітку 2020 року.
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Використання газу з Чорного моря
Вже з наступного року Туреччина планує використовувати видобутий у Чорному морі газ. Про це повідомив турецький міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Дьонмез.
Зараз проводяться активні роботи з видобутку газу на глибині тисячі метрів. Також налагоджується транспортування видобутого палива.
Вже через рік в ці дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися вдома газом власного видобутку,
– сподівається Дьонмез.
Також він додав, що видобуті під землею ресурси Туреччина буде використовувати для власних потреб та розвитку економіки. У 2020 році, після виявлення покладів газу у Чорному морі, президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив сподівання, що у 2023-му турецькі громадяни обігріватимуть свої помешкання та готуватимуть їжі за допомогою власного газу.
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