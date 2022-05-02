Туреччина розраховує використовувати видобутий на дні Чорного моря газ з 2023 року

2 травня 2022 , 06:31
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Джерело:

Takvim

Туреччина відкрила великі поклади газу у Чорному морі. Вже найближчим часом його збираються не лише видобути, а й активно використовувати.

Туреччині вдалося знайти великі поклади природнього газу у в зоні Tuna-1 Чорного моря. За розрахунками, найбільший з них має об'єм 320 мільярдів кубометрів. Відкриття покладів було зроблене влітку 2020 року. 

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Використання газу з Чорного моря

Вже з наступного року Туреччина планує використовувати видобутий у Чорному морі газ. Про це повідомив турецький міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Дьонмез. 

Зараз проводяться активні роботи з видобутку газу на глибині тисячі метрів. Також налагоджується транспортування видобутого палива. 

Вже через рік в ці дні ми, якщо все складеться, зможемо користуватися вдома газом власного видобутку,
– сподівається Дьонмез. 

Також він додав, що видобуті під землею ресурси Туреччина буде використовувати для власних потреб та розвитку економіки. У 2020 році, після виявлення покладів газу у Чорному морі, президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив сподівання, що у 2023-му турецькі громадяни обігріватимуть свої помешкання та готуватимуть їжі за допомогою власного газу. 

Відмова від російських нафти та газу: актуальна інформація 

  • Словаччина, Угорщина та Чехія вирішили відкликати своє право вето у розгляді питання щодо ембарго на російську нафту. Раніше вони були проти такого кроку, тож їхня відмова від права вето робить прийняття такого важливого для України рішення ще ближчим. 
  • ЄС почав активно працювати над тим, щоб подолати залежність від російського газу. Пріоритетне завдання – будівництво нових газопроводів. Вже за місяць має бути готовий новий газопровід між Болгарією та Грецією. Також Болгарія вирішила об'єднатися на газовому ринку для подолання тиску росіян з Румунією. Також новий газопровід можуть побудувати між своїми країнами Польща та Чехія – вони знову почали обговорювати будівництво Stork II. Подолання кризи спонукало їх до енергетичної співпраці. 

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Автор: Ярослав Сиваківський