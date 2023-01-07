В Ердогана виступають за продовження брехливого "путінського перемир'я": реакція ОП

Владімір Путін цинічно оголосив "перемир'я". В цей час російські окупанти продовжують відкривати вогонь та вбивати людей.

Ібрагім Калин – речник президента Туреччини – заявив, що офіційна Анкара сподівається, що так званий режим "припинення вогню" продовжать. Речник наголосив: для цього потрібно збільшити зусилля.

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Калин додав, що війна затягується через дії Росії, яка продовжує обстріли.

Як відреагували в Офісі Президента

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – заявив, що Туреччина має свої національні інтереси. Вони не завжди співпадають з інтересами України.

Подоляк наголосив: Путін хоче лише оперативну паузу. За цей час країна-терористка пройде свій "апгрейд". Нема сенсу говорити про одностороннє припинення вогню. Україна не гратиметься у якісь дивні пропозиції.

Щодо одноосібного припинення вогню. Ну це ж трошки дивно. Вони перебувають на нашій території, припинили вогонь, а далі що? В чому сенс турецької пропозиції,

– наголосив Подоляк.

Росія бреше про перемир'я

Доки Путін бреше про перемир'я, російські окупанти не припиняють обстріли. Володимир Зеленський під час звернення 7 січня заявив, що загарбники били по Бахмуту та інших українських позиціях.

Також російські терористи 6 січня обстріляли Херсонську область майже 40 разів. На жаль, загинула одна людина.

Важливо! Джо Байден заявив, що Путін оголосив перемир'я, бо йому потрібна "передишка".