Туреччина візьме участь у повоєнній відбудові України: у Львові підписали меморандум

Туреччина допоможе Україні відновити інфраструктуру після війни. Відповідний меморандум підписали у Львові за присутності президентів України та Туреччини.

У Мінінфраструктури анонсували створення робочої групи щодо питань відбудови

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відбудови інфраструктури. Меморандум передбачає участь турецької сторони у відновленні України.

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Документ було підписано у присутності президента Володимира Зеленського та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Туреччина – наш стратегічний союзник і війна тільки підкреслила це. Ми вдячні турецьким партнерам за наміри у співпраці щодо відбудови зруйнованої росією інфраструктури,

– сказав Олександр Кубраков.

Міністр інфраструктури підкреслив, що в Україні знають турецький бізнес "як надійного партнера", через що розраховують невдовзі вийти на конкретні практичні результати спільної відбудови.

Кубраков повідомив, що найближчим часом буде створена спільна робоча група щодо питань відбудови, в рамках якої будуть опрацьовувати механізми залучення турецьких інвестицій та розвивати конкретні проєкти для співпраці.

Передбачається, що турецькі бізнес та державні структури зможуть розвивати конкретні проєкти відбудови, а також надавати консультаційну та технічну допомогу,

– йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

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