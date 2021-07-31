Пожежі у Туреччині спалахнули через підпал: поліція затримала першого ймовірного палія

Президент Реджеп Ердоган повідомив про затримання першого підозрюваного, який може бути причетний до підпалу лісів на півдні Туреччини. Він підкреслив, що правоохоронці затримають всіх, хто "спалював ліси".

Ердоган зауважив, що затриманого підозрюють у підпалі лісу біля міста Мілас. Там пожежі спалахнули 29 липня.

Важливо Анталія – зона лиха, жертв стало більше: що відбувається у Туреччині 31 липня

Турецький лідер пообіцяв, що влада в найкоротші терміни ліквідує наслідки лісових пожеж і компенсує постраждалим збитки.

Одна людина затримана через пожежу у Міласі. Наш обов'язок – знайти тих, хто спалює наші ліси та спалював свої легені,

– сказав Ердоган.

Він також додав, що влада планує масово висаджувати саджанці на випалених ділянках. Це будуть робити з першим дощем.

Яка зараз ситуація у Туреччині

Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.

Станом на 31 липня пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Ердоган оголосив прибережні регіони країни "зоною лиха".

Внаслідок стихії померли вже 5 осіб, зокрема рятувальники. Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали.

На допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Літаки з українськими вогнеборцями прибули у Туреччину 30 липня.