Туреччину сколихнув ще один землетрус, підземні поштовхи відчули й на Тайвані
У Туреччині ввечері 6 лютого стався новий землетрус. Магнітуда сягнула 5,3. Крім того, стихійне лихо охопило Тайвань.
Так, Туреччина ще оговтується від попереднього лиха. Новий землетрус зафіксували в провінції Кахраманмараші, у місті Гексуні.
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Землетрус у Тайвані
Також європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомляє про землетрус в Тайвані. Магнітуда – 5,1. Наразі немає інформації про руйнування чи постраждалих.
Зауважимо, що про моторошні землетруси у Туреччині та Сирії 6 лютого попереджали. Відповідний прогноз зробив незалежний експерт, але його думку не врахували.
Попереджав про землетрус за кілька днів
Відповідний прогноз зробив незалежний дослідник з Нідерландів Франк Хугербітс. Він у нещодавньому своєму дописі наголосив на тому, що у регіоні Туреччини мають статися потужні підземні поштовхи.
Рано чи пізно у цьому регіоні (Південно-Центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван – 24 Канал) станеться землетрус магнітудою 7,5,
– написав Хугербітс 3 лютого.
5 лютого він зробив репост допису Науково-дослідного інституту моніторингу сейсмічної активності. Публікація розповідала, що з 4 по 6 лютого може проявитися "серйозна сейсмічна активність". На жаль, ці прогнози справдилися 6 лютого. Внаслідок цього загинули тисячі людей як у Туреччині, так і в Сирії.
Моє серце співчуває всім, хто постраждав від великого землетрусу у Центральній Туреччині. Як я вже казав раніше, рано чи пізно це мало статися у цьому регіоні, подібно до 115 і 526 років,
– зазначив він.
Землетруси в Туреччині
- Вночі 6 лютого в Туреччині та Сирії стались землетруси магнітудою до 7. Поблизу Кахраманмараша магнітуда землетрусу сягнула 7,4. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган констатував, що землетрус став найбільшим лихом в країні від 1939 року. Глава держави оголосив національний 7-денний траур.
- Станом на 21:30 загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла щонайменше до 3600 осіб. ЗМІ писали, що понад 8 000 осіб зазнали поранення. На жаль, ця статистика лише зростає.
- На півночі Сирії зруйновані десятки будівель. Уряд та рятувальні групи Сирії повідомили, що кількість загиблих збільшилася до 968 осіб.
- Однією з жертв стала сестра прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса.