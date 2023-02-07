Туреччину сколихнув ще один землетрус, підземні поштовхи відчули й на Тайвані

У Туреччині ввечері 6 лютого стався новий землетрус. Магнітуда сягнула 5,3. Крім того, стихійне лихо охопило Тайвань.

Так, Туреччина ще оговтується від попереднього лиха. Новий землетрус зафіксували в провінції Кахраманмараші, у місті Гексуні.

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Землетрус у Тайвані

Також європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомляє про землетрус в Тайвані. Магнітуда – 5,1. Наразі немає інформації про руйнування чи постраждалих.

Зауважимо, що про моторошні землетруси у Туреччині та Сирії 6 лютого попереджали. Відповідний прогноз зробив незалежний експерт, але його думку не врахували.

Попереджав про землетрус за кілька днів

Відповідний прогноз зробив незалежний дослідник з Нідерландів Франк Хугербітс. Він у нещодавньому своєму дописі наголосив на тому, що у регіоні Туреччини мають статися потужні підземні поштовхи.

Рано чи пізно у цьому регіоні (Південно-Центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван – 24 Канал) станеться землетрус магнітудою 7,5,

– написав Хугербітс 3 лютого.

5 лютого він зробив репост допису Науково-дослідного інституту моніторингу сейсмічної активності. Публікація розповідала, що з 4 по 6 лютого може проявитися "серйозна сейсмічна активність". На жаль, ці прогнози справдилися 6 лютого. Внаслідок цього загинули тисячі людей як у Туреччині, так і в Сирії.

Моє серце співчуває всім, хто постраждав від великого землетрусу у Центральній Туреччині. Як я вже казав раніше, рано чи пізно це мало статися у цьому регіоні, подібно до 115 і 526 років,

– зазначив він.

Землетруси в Туреччині