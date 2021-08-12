У Туреччині погасили усі лісові пожежі

12 серпня 2021 , 14:37
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твіттер Бекіра Пакдемірлі

У Туреччині впорались із масштабними лісовими пожежами. Вони вирували у країні з кінця липня. Останній осередок займань був у районі Кьойчеїз в провінції Мугла.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі подякував країнам та організаціям, які допомагали боротись з вогнем.

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Це найбільші лісові пожежі в історії Туреччини

Гасіння пожеж тривало 15 днів – з 28 липня. Пакдемірлі назвав займання найбільшими лісовими пожежами, які були у Туреччині.

Так, ми ліквідували всі великі пожежі в нашій країні,
– сказав міністр.

Чиновник опублікував відео, у якому показано, як пожежники боролись з вогнем. 

Що відомо про пожежі у Туреччині

  • Пожежі у курортній Туреччині стали такими потужними через сильну спеку та вітер.
  • Вогонь забрав життя 8 турецьких громадян. Окрім цього, від полум'я постраждали понад 860 людей.
  • Турецьким рятувальникам допомагали гасити пожежі й українські вогнеборці.
  • Також у країні затримали 7 людей, яких підозрюють у підпалах.  
Зверніть увагу! На зміну пожежам у Туреччині прийшло інше стихійне лихо. Негода розмила вулиці, пошкодила будинки та авто. У результаті загинуло 5 людей. 
Автор: Ольга Музика