У Туреччині погасили усі лісові пожежі

У Туреччині впорались із масштабними лісовими пожежами. Вони вирували у країні з кінця липня. Останній осередок займань був у районі Кьойчеїз в провінції Мугла.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі подякував країнам та організаціям, які допомагали боротись з вогнем.

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Це найбільші лісові пожежі в історії Туреччини

Гасіння пожеж тривало 15 днів – з 28 липня. Пакдемірлі назвав займання найбільшими лісовими пожежами, які були у Туреччині.

Так, ми ліквідували всі великі пожежі в нашій країні,

– сказав міністр.

Чиновник опублікував відео, у якому показано, як пожежники боролись з вогнем.

Що відомо про пожежі у Туреччині

Пожежі у курортній Туреччині стали такими потужними через сильну спеку та вітер.

Вогонь забрав життя 8 турецьких громадян. Окрім цього, від полум'я постраждали понад 860 людей.

Турецьким рятувальникам допомагали гасити пожежі й українські вогнеборці.

Також у країні затримали 7 людей, яких підозрюють у підпалах.