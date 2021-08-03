У Туреччині спалахнула нова масштабна лісова пожежа
3 серпня 2021 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:Hurriyet
У Туреччині почалася ще одна масштабна пожежа у лісовому районі Бейджилер, що у провінції Мугла. Через вітер вогонь швидко поширився на інші регіони.
Рятувальники та волонтери намагаються локалізувати пожежу. Водночас місцеві жителі докладають зусиль, аби врятувати свою худобу.
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Яка ситуація у регіоні
У постраждалих через пожежу районах кілька будинків стали непридатними для використання. Наразі у регіон допускають виключно авторизовані автомобілі.
Водночас у районах Юкари-Мазі і Ашаги-Мазі густий дим і мінливі напрямки вітру ускладнюють рятувальникам гасіння пожеж.Зверніть увагу! Україна 30 липня скерувала у Туреччину 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення, яка складається з 14 осіб.
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Пожежі у Туреччині: коротко
- У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі, які охопили значну територію країни.
- Внаслідок пожеж вже загинули 8 осіб. Також постраждали понад 800 людей.
- Влада багатьох турецьких провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів. Це обмеження стосується, як громадян країни, так і туристів.
- Турецькі пожежники активно борються з пожежами. Протягом останніх кількох днів вони взяли під контроль 125 зі 132 займань.
- У Мармарисі через закриття доріг у районі Турунч туристів везли в інші готелі. Однак за словами українки, яка там проживає, наразі критичної ситуації з пожежами у Мармарисі немає.