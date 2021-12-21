У Туреччині танкер зазнав аварії та заблокував протоку Босфор
21 грудня 2021 , 13:50Читать новость на русском
Джерело:KEGM
Біля Стамбула турецький танкер зазнав аварії та заблокував протоку Босфор. Через це рух кораблів та човнів призупинили.
Причиною аварію стало падіння якоря. Через це танкер зупинився.
До теми Вогонь охопив усю палубу: в Росії на військовому кораблі сталася пожежа – відео інциденту
Деталі інциденту
Танкер USICHEM, який був завантажений соняшниковою олією, прямумав по протоці Босфор на південь. Однак з невідомих поки причин прямо під час руху з корабля випав якір.
Танкер заблокував Босфор / Фото KEGM
Над відновленням руху в протоці працюють спеціалісти.
Інші схожі випадки
- Контейнеровоз Rise Shine сів на мілину та розломився навпіл у Японському морі. Усівх 14 членів екіпажу, які були на борту, евакуювали;
- У порт Стамбула 4 грудня прибило судно з українцем на борту. Чоловік був мертвим.
- У Балтійському морі між Істадом і Борнхольмом зіткнулися два вантажні судна. Через це двоє членів екіпажу зникли безвісти. Екіпаж одного із кораблів був п'яним.