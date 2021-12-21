У Туреччині танкер зазнав аварії та заблокував протоку Босфор

Біля Стамбула турецький танкер зазнав аварії та заблокував протоку Босфор. Через це рух кораблів та човнів призупинили.

Причиною аварію стало падіння якоря. Через це танкер зупинився.

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Деталі інциденту

Танкер USICHEM, який був завантажений соняшниковою олією, прямумав по протоці Босфор на південь. Однак з невідомих поки причин прямо під час руху з корабля випав якір.



Танкер заблокував Босфор / Фото KEGM

Над відновленням руху в протоці працюють спеціалісти.

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