У МЗС Туреччини закликають якнайшвидше закінчити війну шляхом переговорів
Джерело:Sky News
Військові експерти неодноразово заявляли, що Сили оборони невдовзі розпочнуть контрнаступ. У Туреччині висловлюють занепокоєння щодо посилення бойових дій в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він також повідомив, що уряд країни продовжить свої зусилля, щоб покласти край конфлікту шляхом переговорів з Росією та Україною.
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Туреччина погоджується на вимоги Росії щодо експорту зерна
На спільній пресконференції з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим в Анкарі Чавушоглу погодився усунути перешкоди, які стоять перед експортом добрив і зерна з країни.
Реалізація зернової угоди налічує проблеми, пов'язані з перепонами на шляху експорту російського зерна та добрив.
Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі,
– зазначив він.
За словами Чавушоглу, Туреччина має намір продовжити угоду під егідою ООН для експорту українського продовольства.
Минулого місяця Росія заявила, що продовжить угоду ще на 60 днів, попри те, що ООН, Україна та Туреччина наполягають на повторному продовженні на 120 днів.
Ердоган розмовляв з Путіним: що відомо
- Наприкінці березня очільники Туреччини та Росії провели телефонну розмову. Однією з ключових тем була війна в Україні. Ердоган закликав Путіна припинити усі бойові дії.
- Згодом стало відомо про візит Путіна до Туреччини. Ймовірно, він може відбутися 27 квітня. Говоритимуть також про війну.
- Ердоган можливо хоче змінити свою політику, аби перемогти на виборах. Оскільки його опонент пропагує абсолютно інший вектор і його можуть прийняти.