Голосування за допомогу Україні: Туск жорстко розкритикував Сенат США, стурбовані й в Німеччині
Джерело:Дональд Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців. Мовиться, що польського очільника уряду обурив провал законопроєкту у Сенаті США, який зокрема передбачав допомогу Україні.
Водночас у ФРН стурбовані блокуванням допомоги для України. Німецькі політики вважають, що відмова республіканців у схваленні цього рішення є першим тривожним дзвіночком, інформує 24 Канал.
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Туск розкритикував американський Сенат
Польський прем'єр обурений перешкоджанням республіканців щодо виділення Україні допомоги.
Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в труні. Ганьба вам,
– заявив Туск.
Зауважимо, що мовиться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.
У Німеччині стурбовані діями республіканців
Німецькі високопосадовці хвилюються щодо провалу голосування в Сенаті США щодо надання Україні нової військової допомоги.
Блокування допомоги Україні в Конгресі – лише перший дзвіночок того, що ще може виникнути, якщо Дональд Трамп буде переобраний до Білого дому у листопаді (під час виборів президента США у 2024 році – 24 Канал),
– обурився голова комітету бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот.
За його словами, у такому разі про жодну безпеку для Європи не може бути й мови. Майбутнє вільної та незалежної України опиниться у найбільшій небезпеці.
Водночас він розкритикував позицію Євросоюзу, який надто довго покладався на те, що США продовжать надавати Україні всебічну військову підтримку.
Ми, європейці, повинні нарешті взяти на себе більше відповідальності, щоб стримати й зупинити російський імперіалізм. Це правильний шлях, незалежно від того, як зватимуть наступного президента (США – 24 Канал) – Трамп або Байден,
– додав Міхаель Рот.
Сенат США провалив голосування: основне
- 4 лютого у Сенаті США опублікували законопроєкт, який передбачає домовленості щодо національної безпеки та допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Джо Байден закликав Конгрес зібратися і швидко прийняти цю двопартійну угоду.
- Вже ввечері 7 лютого Сенат США провалив голосування за пакет на 118 мільярдів доларів із питанням кордону. Це процедурне рішення, якому не вдалося набрати 60 голосів. Його ухваленню опираються республіканці. Крайні праві республіканці вважають, що Україні взагалі не треба допомагати.
- Згодом президент США розкритикував республіканців через те, що не вдалося ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з міграційними питаннями. За словами Байдена, перешкоджав голосуванню колишній президент США Дональд Трамп. Він заявив, що "ніколи не думав, що може побачити щось подібне у Сенаті".