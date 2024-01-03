Польський прем'єр-міністр Дональд Туск назвав очевидними заперечення Москви щодо того, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Посадовець пояснив, що захист повітряного простору і зміцнення східного флангу НАТО наразі є "абсолютно ключовою справою".

Мовиться про проліт ворожої ракети над Польщею під час російської масованої атаки на Україну 29 грудня 2023 року. Дональд Туск прокоментував ситуацію на пресконференції 3 січня та попередив Європу, пише 24 Канал.

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Що сказав Туск про загрозу для Європи

Ми хочемо мобілізувати весь Євросоюз і застосовуємо для цього усі можливі дипломатичні засоби та переконання, аби він зрозумів, що без радикального збільшення зусиль щодо озброєння ми залишимося далеко позаду, це означатиме одне: Європа наражає себе на безпосередній напад Росії упродовж найближчих кількох років,

– заявив політик.

Він також пояснив, що у випадку, якщо Європа не зробить правильні висновки щодо перелаштування російської економіки на воєнні рейки та різко не посилить свій оборонно-промисловий комплекс, то вже через декілька років Росія може напасти на європейські країни.

Саме тому Туск сказав, що разом із главою польської дипломатії Радославом Сікорським підготував заклик про посилення можливостей європейського оборонно-промислового комплексу. Він додав, що робить це:

"не лише заради якомога швидшої підтримки України";

не лише тому, що "майже вся російська економіка перелаштувалася на воєнну систему озброєння під час війни, а Європа залишається далеко позаду".

Політик запевнив, що "у цій стратегічній перспективі Європа є ціллю російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях буде очевидною".

Саме тому стратегічна потреба – щоб Європа у військовому плані була сильнішою за Росію.

Це єдиний спосіб гарантувати безпеку польських та європейських кордонів,

– запевнив Дональд Туск.

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