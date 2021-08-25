Тут питання, чи готова Європа, – політичний експерт про членство України в ЄС

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні доведеться працювати протягом багатьох років, щоб стати повноправним членом Євросоюзу. Однак такі слова не варто сприймати як щось критичне.

Про це заявив політичний експерт Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу. За його словами, Україна докладає багатьох зусиль, щоб відповідати стандартам Європейського Союзу й це питання не одного року.

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Європа не готова до розширення

Як зауважив Семенюк, з 2014 року в Україні було зроблено доволі багато у питанні зменшення корупції в державних інституціях. Країна рухається своїм шляхом до ЄС, а набуття членства – це лише питання часу.

Тут питання в іншому – чи готова Європа до розширення,

– заявив політичний експерт.

У НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту. У ньому мовиться про те, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу.

На думку Семенюка, наразі сама Європа не готова до розширення й це є фактом для багатьох. Чи зміниться ця ситуація через 5 – 10 років – невідомо.

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Політичний експерт також додав, що наразі ЄС переживає певну кризу й не відповідає викликам, перед якими стоїть Європа. Зокрема, й у геополітичному плані.

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