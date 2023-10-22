В хід пустили земляків Шойгу: як окупанти намагаються обдурити ЗСУ

Російський пропагандист Алєксандр Сладков опублікував відео, в якому розповів про "міць" елітних спецпідрозділів, що складаються з земляків глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу.

Колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, як російська пропаганда вкотре "сіла в калюжу".

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Переплутали тисячоліття

У своєму відео Сладков показав, як тувинці по радіозв'язку розмовляють між собою рідною мовою. І на думку пропагандиста, тим самим не дають можливості ЗСУ зрозуміти, про що вони говорять.

Хлопці-тувинці – їх називають, "ті, що розмовляють з вітром", як плем'я черокі у відомому фільму. Їх не прослухати, а прослухати – не зрозуміти. Сєргєй Кужугетович (Шойгу – 24 Канал) – золоті люди,

– звернувся до Шойгу Сладков.

Жирнов пояснив, що під час Другої світової війни американці використовували для своїх комунікацій мову індіанського плем'я черокі, яке розмовляло своєю мовою, і її не розумів ніхто, окрім самих черокі. Завдяки цьому не потрібно було кодування чи шифрування.

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А тепер Сладков говорить, що в російській армії тувинці, як черокі в американській за часів Другої світової війни. Мовляв, в нас тувинці такі ж самі, і Кужугетович у них заправляє в міністерстві оборони,

– наголосив Сергій Жирнов.

Проте, на його думку, пропагандист забув, що зараз третє тисячоліття, і існує штучний інтелект, є інтернет, а також можна взяти спеціальну програму, а в ЦРУ вона точно є, яка перекладе будь-яку мову.

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