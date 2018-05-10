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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Twitter розпочав тестування важливої функції

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Twitter розпочав тестування важливої функції
Twitter розпочав тестування важливої функції / unsplash

Twitter розпочав тестування функції прямого шифрування обміну повідомленнями в своєму додатку для Android. Відповідний код в додатку виявила студентка Джейн Маньчжун Вонг.

Про це повідомляє The Verge.

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Інші додатки, такі як WhatsApp, Telegram та Signal, вже шифрують повідомлення власних користувачів. Якщо Twitter додасть функцію шифрування, це дозволить соціальній мережі створити зручну альтернативу захищеним додаткам конкурентів поза платформою.

​Twitter шифруватиме повідомлення користувачів
Twitter шифруватиме повідомлення користувачів

Оскільки цю функцію виявили в невиданому коді додатку, наразі невідомо коли вона запрацює і чи дійсно матиме шанс на "життя". Варто зазначити, що повідомлення Twitter про те, що компанія працює над прямим шифруванням повідомлень, з’являлися ще в 2013 році. Проте на початку 2014 року компанія відклала створення цієї функції без жодних пояснень. Пізніше представники Twitter вказали на те, що компанія має інші важливіші справи.

Теги: Інтернет Техно Соцмережі Twitter
Джерело: 24 Канал
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