Twitter розпочав тестування важливої функції

Twitter розпочав тестування функції прямого шифрування обміну повідомленнями в своєму додатку для Android. Відповідний код в додатку виявила студентка Джейн Маньчжун Вонг.

Про це повідомляє The Verge.

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Інші додатки, такі як WhatsApp, Telegram та Signal, вже шифрують повідомлення власних користувачів. Якщо Twitter додасть функцію шифрування, це дозволить соціальній мережі створити зручну альтернативу захищеним додаткам конкурентів поза платформою.



Twitter шифруватиме повідомлення користувачів

Оскільки цю функцію виявили в невиданому коді додатку, наразі невідомо коли вона запрацює і чи дійсно матиме шанс на "життя". Варто зазначити, що повідомлення Twitter про те, що компанія працює над прямим шифруванням повідомлень, з’являлися ще в 2013 році. Проте на початку 2014 року компанія відклала створення цієї функції без жодних пояснень. Пізніше представники Twitter вказали на те, що компанія має інші важливіші справи.