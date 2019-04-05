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      У 2018 році українські компанії підвищили зарплати на 15-20%, серед лідерів – великий бізнес

      102 Читать новость на русском
      Підвищення зарплат
      Підвищення зарплат / 112.ua

      У 2018 році роботодавці практично у всіх галузях підвищили зарплати своїм співробітникам, а найвищу динаміку зростання продемонстрували великі компанії, націлені на збереження позицій лідерів.

      Про це йдеться у статті "Платять більше: Які компанії і наскільки підвищують зарплати" на 112.ua.

      У середньому всі українські компанії підвищили зарплати на 15-20% у 2018 році, поділився спостереженнями територіальний директор ANCOR Ukraine (компанія спеціалізується на працевлаштуванні) Юрій Перч: "Безумовно, це відбувалося нерівномірно, залежно від галузі та розмірів компаній, але компаній, які б підвищили зарплати працівникам менш ніж на 10%, практично не було".

      Найбільш відчутно зарплати виросли у великих компаніях, відзначають експерти. Це відбувалося всупереч загальноприйнятій думці про те, що вибираючи як роботодавця компанію – лідера галузі, співробітник спочатку погоджується на оплату праці трохи менше, ніж у компанії, яка менш відома або ж тільки намагається закріпитися в галузі,
      – йдеться в статті.

      Так, лідер металургійної галузі група "Метінвест" торік підвищувала рівень заробітних плат двічі: у квітні доходи працівників зросли в середньому на 20%, у жовтні – ще на 10%. До 2018 року середня зарплата на підприємствах Групи в Україні становила близько 18 тисяч грн. З 1 квітня 2019 року група "Метінвест" підвищила заробітну плату працівникам своїх українських підприємств ще в середньому на 15%. Найбільше збільшення зарплати отримали ремонтники, інженери-технологи середньої кваліфікації і лінійні керівники. Підвищення не торкнулося керівників підприємств та працівників керівної компанії.

      У компанії "Укртелеком" за два роки (2017-2018) середня заробітна плата зросла в середньому на 35% і станом на кінець 2018 року склала понад 8,5 тис. грн. Основними критеріями для перегляду заробітної плати в "Укртелекомі" є: ситуація на ринку та індивідуальна ефективність кожного співробітника, розповіли в прес-службі компанії.

      У середньому на 30,5% за весь 2018 рік зросла зарплата працівників автозаправної мережі ОККО.

      Зростання зарплат спостерігалося і в аграрній сфері, причому також нерівномірно: на великих підприємствах оплату праці співробітникам підвищували більше. "За останні три роки в аграрному секторі України середня зарплата зросла у 2,5-3 рази", – сказав президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко. За його словами середня зарплата в АПК зараз становить приблизно 15,2 тис. грн.

      Експерти прогнозують, що в 2019 році процес зростання зарплат в Україні продовжиться. "Стримувальним фактором зростання зарплат є фінансові можливості компаній. Компанії не можуть підвищувати зарплати нескінченно, адже вони обмежені показниками прибутковості", – говорить Юрій Перч.

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      Теги: Ринок праці Гроші Фінанси
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