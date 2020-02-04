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      У Білорусі чоловік прийшов з рушницею на дискотеку через пісню "Седая ночь": її вмикали тричі

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      У Білорусі чоловік погрожував рушницею на сільській дискотеці / sb.by

      У Білорусі чоловік прийшов на дискотеку заради того, щоб послухати відомий хіт Юрія Шатунова "Седая ночь". Після того, як її вчергове відмовилися вмикати – він вирішив принести рушницю.

      Інцидент стався на сільській дискотеці у Столінському районі. За словами правоохоронців, у місцевий будинок культури 45-річний чоловік прийшов у нетверезому вигляді. Про це повідомляє пресслужба МВС Білорусі

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      Білоруські поліцейські кажуть, що ситуацію врятував син керівника сільського клубу – він схопився за рушницю і відвів її у сторону. Згодом зброю у хулігана відібрали і викликали силовиків. 

      Раніше він був мисливцем, але кілька років тому не продовжив ліцензію.

      Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Білорусі Музика
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