У будівлі Міністерства освіти і науки раптово спалахнула пожежа: фото

У будівлі Міністерства освіти та науки в Шевченківському районі Києва вранці 25 квітня спалахнула пожежа. В результаті інциденту повністю вигоріли деякі кабінети.

Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

Читайте також: У Парижі спалахнула пожежа поблизу Версалю: фото та відео

Загорання сталося у будівлі на проспекті Перемоги, 10 близько 7 ранку. Туди одразу направили вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу швидко локалізували.

Загалом, горіли кабінети на першому та другому поверхах. Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету.



У ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.