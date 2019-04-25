У будівлі Міністерства освіти і науки раптово спалахнула пожежа: фото
У будівлі Міністерства освіти та науки в Шевченківському районі Києва вранці 25 квітня спалахнула пожежа. В результаті інциденту повністю вигоріли деякі кабінети.
Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.
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Загорання сталося у будівлі на проспекті Перемоги, 10 близько 7 ранку. Туди одразу направили вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу швидко локалізували.
Загалом, горіли кабінети на першому та другому поверхах. Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету.
У ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Джерело: 24 канал
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