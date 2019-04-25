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      У будівлі Міністерства освіти і науки раптово спалахнула пожежа: фото

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      Раптово пожежа спалахнула у Міністерстві освіти і науки
      Раптово пожежа спалахнула у Міністерстві освіти і науки / ДСНС Києва

      У будівлі Міністерства освіти та науки в Шевченківському районі Києва вранці 25 квітня спалахнула пожежа. В результаті інциденту повністю вигоріли деякі кабінети.

      Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються. 

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      Загорання сталося у будівлі на проспекті Перемоги, 10 близько 7 ранку. Туди одразу направили вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу швидко локалізували.

      Загалом, горіли кабінети на першому та другому поверхах. Внаслідок пожежі згоріла та пошкоджена комп'ютерна техніка, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кабінету. 


      У ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

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      Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Києва Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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