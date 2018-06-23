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У чому небезпека переговорів Порошенка з Путіним: пояснення українського генерала

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У чому небезпека переговорів Порошенка з Путіним
У чому небезпека переговорів Порошенка з Путіним / Фото із соцмереж

Той факт, що глави країн, що воюють, ведуть діалог з тих чи інших питань, є нормальним в міжнародній дипломатичній практиці. Проте небезпека такого діалогу полягає у проведенні "договорняків".

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

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Український Президент Петро Порошенко цього тижня здійснив телефонний дзвінок до президент Росії Володимира Путіна. Основною темою переговорів було звільнення політв'язнів Олега Сенцова, Романа Сущенка, Станіслава Клиха і інших в'язнів Кремля.

Якщо вірити очільнику нашої держави – а для цього, очевидно, є підстави – то саме про це й точаться перемовини в контексті того, коли ж путінський режим відпустить цих невинних людей, які там страждають за інтереси нашої держави. Інше питання, як до цього ставиться Путін, як він використовує це для тиску на Україну, щоб українська сторона йшла на поступки в принципових питаннях – і щодо окупованих територій Донбасу, і щодо Криму, – розповів Василь Богдан. 

Експерт додав, що Путін не піднімає питання Криму ні в діалозі з Порошенком, ні з представниками США. Така позиція несе в собі небезпеку того, що рішення проблеми незаконної окупації півострова може розтягнутися на століття.

Також, Василь Богдан зауважив, що до цього часу йдуть дискусії як називати українців, які є бранцями Кремля: військовополоненими, політичними в’язнями чи заручниками

"Але для української сторони тут все зрозуміло: ухвалений закон, Росія – агресор, значить, це політичні в’язні, військовополонені, і їх треба захищати. Ця свята справа, безумовно, вимагає від української сторони відповідних заходів", – підкреслив генерал.

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Також, Богдан висловив думку, чи в процесі перемовин між главами двох держав не відбуваються якісь "договірняки", які не можуть бути в інтересах української сторони.

Інше питання – чи в процесі цих перемовин не відбуваються якісь "договірняки", які не можуть бути в інтересах української сторони. Але з огляду на те, що Україна перебуває напередодні президентських і парламентських виборів, особисто я виключаю, що якісь антиукраїнські домовленості можуть бути реалізовані за цей період, – пояснив генерал.

Нагадаємо, 21 червня Порошенко провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях. Також, український лідер наголосив на важливості виконання Москвою мінських домовленостей та розгортання миротворчої місії на окупованому Донбасі.

Теги: Українці в полоні РФ Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко Володимир Путін Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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