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У Держаудитслужбі повідомили про багатомільйонні збитки морських портів

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Аудит морських портів
Аудит морських портів / Фото з відкритих джерел

Державна аудиторська служба України в ході перевірки роботи державного підприємства "Адміністрація морських портів України" виявила порушення з 2015 року по 2017 рік на загальну суму більше сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на проект "Марлін", який оприлюднив лист служби до Кабінету міністрів.

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Аудитори зазначили, що починаючи з січня 2016 року по 1 червня 2017 року виплачувалася завищена зарплата керівному складу державного підприємства на суму 40,5 мільйона гривень.

Через недотримання показників, які є підставою для преміювання працівників на Миколаївській філії необґрунтовано витратили 5,3 млн грн, а працівники Херсонської філії донарахували собі зайвих виплат на оздоровлення на суму 1,3 млн грн, — зазначається у повідомленні.

В ході перевірки аудитори також встановили, що Іллічівська філія у 2017 році перерахувала на рахунок профспілки порту Чорноморськ гроші в розмірі 70 мільйонів гривень на будівництво мостової переправи (що не є напрямом діяльності профспілки) через Сухий лиман.

Аудитори звернули увагу на непрозорість розміру портових зборів та надання знижок.

"Наприклад, наказ Мінінфраструктури від 6 жовтня 2015 року по впровадженню 50% знижки від ставок усіх зборів, крім адміністративного для суден, що навантажуються або розвантажуються у морських портах України призвів до зменшення доходів Одеської філії приблизно на 57,7 млн гривень. Аналогічні знижки скоротили надходження портових зборів у Южненській філії на суму 102 млн грн, Миколаївській філії - 21,3 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Знижки стосувалися і окремих суден. З'ясувалося, що Іллічівська філія cтягувала портові збори з Geroite nа Sevastopol та Geroite nа Odessa, як і з суден групи Б, замість віднесення їх до групи А - через що втратила 91,4 мільйона гривень.

Через нерегульованість на рівні Міністерства інфраструктури України та Фонду державного майна України питання розірвання угод на користування портами Южненська філія втратила 97,5 мільйона гривень за користування цими спорудами.

Також на фінансовий стан підприємства негативно впливає безнадійна дебіторська заборгованість, неліквідні капітальні інвестиції та невиконання договірних зобов’язань,
– зауважили аудитори.

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Вони додали, що в загальному на всіх філіях "висить" 270 мільйонів гривень сумнівної дебіторської заборгованості, через банкрутство контрагентів.

Зазначається, що результати аудиту передані до Міністерства інфраструктури та Національного антикорупційного бюро України. Протягом 2014-2017 років Адміністрацією портів керував Андрій Амелін з оточення народного депутата "Народного фронту" Андрія Іванчука.

 

Теги: Новини України НАБУ Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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