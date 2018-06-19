У Дніпрі 11 вагонів вантажного потяга під час руху зійшли з рейок: відео аварії

У Самарському районі міста Дніпро на перегоні Нижньодніпровськ вузол - Самарівка сталася аварія на залізниці. 11 вагонів вантажного потяга та локомотив зійшли з рейок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Під час руху вантажного потяга сталось сходження 11 вагонів та локомотиву – 2 цистерни та 9 вагонів з металом,

– йдеться у повідомленні.

Загиблих, постраждалих немає, витоку з цистерн не сталось. Зазначається, що затримки руху немає.

На місці події працюють рятувальники та комісія ПАТ "Укрзалізниця".

"Залізничники занепокоєні ситуацією, яка склалася через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Кількість випадків навмисних пошкоджень та розкрадань елементів техніки та інфраструктури постійно збільшується. Заходи, які вживаються залізничниками, на жаль, не дають бажаних результатів щодо зменшення кількості випадків розкрадань і пошкоджень рухомого складу, елементів верхньої будови колії, пристроїв залізничної автоматики та зв’язку", – зазначають в "Укразілзниці".

В "укрзалізниці" впевнені, що кількість крадіжок колії збільшується через бездіяльність правоохоронних органів.



У Дніпрі 11 вагонів вантажного потяга під час руху зійшли з рейок

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