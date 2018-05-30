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У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова: одна людина в реанімації

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У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова
У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова / dp.dsns.gov.ua/

Пожежа сталася вночі, 30 травня, у Дніпрі у комунальному закладі "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. 

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Горіли меблі в порожній палаті №3 на площі 30м2 на 7-му поверсі хірургічного відділення для хворих чорнобильського контингенту. Внаслідок пожежі, із сусідньої палати, врятована та постраждала пацієнтка 1956 року народження, яку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння переведено до реанімаційного відділення,
– розповідають у полції. 

Під час пожежі з 6-го, 7-го, 8-го поверхів було виведено на свіже повітря 92 людини. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.


У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова


Одна людина в реанімації

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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