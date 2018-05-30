Пожежа сталася вночі, 30 травня, у Дніпрі у комунальному закладі "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Горіли меблі в порожній палаті №3 на площі 30м2 на 7-му поверсі хірургічного відділення для хворих чорнобильського контингенту. Внаслідок пожежі, із сусідньої палати, врятована та постраждала пацієнтка 1956 року народження, яку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння переведено до реанімаційного відділення,

– розповідають у полції.

Під час пожежі з 6-го, 7-го, 8-го поверхів було виведено на свіже повітря 92 людини. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.



У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова



Одна людина в реанімації