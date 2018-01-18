У Дніпрі застрелився строковик, – ЗМІ
04:06, сьогодні 73 Читать новость на русском
17 січня на вулиці Будівельників у Дніпрі сталося самогубство – покінчив з життям 20-річний строковик.
Про це пише Інформатор.
За попередньою інформацією, близько 16:30 солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова.
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На місці події не знайшли передсмертної записки. Причини такого вчинку солдата з’ясовують.
Джерело: 24 Канал
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