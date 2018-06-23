15:29
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
14°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У ДТП на Полтавщині загинув помічник нардепа Вілкула

609 Читать новость на русском
У ДТП на Полтавщині загинув помічник нардепа Вілкула
У ДТП на Полтавщині загинув помічник нардепа Вілкула / Фото прес-служби поліції

Внаслідок ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата від політичної партії "Опозиційний блок" Сергій Маркаєв. Аварія сталася на дорозі "Київ-Харків". Загиблий був консультантом нардепа Олександра Вілкула.

Про ДТП повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Читайте також: Авто з дипномерами потрапило у лобову ДТП у Києві: водій намагався втекти

"У Великобагачанському районі сталася ДТП, де зіткнулися автомобіль «Хюндай» із вантажним автомобілем "Даф". Унаслідок зіткнення водій, який перебував в автомобілі "Хюндай", загинув на місці ДТП. При загиблому було посвідчення консультанта народного депутата", – розповіли у поліції Полтавщини.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат Олександр Вілкул підтвердив інформацію, що в ДТП загинув Сергій Маркаєв. Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Маркаєв у народного депутата помічником-консультантом на громадських засадах.

Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Полтави Жертви Олександр Вілкул
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук