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      У Харкові нотаріуска повісилась на роботі

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      Жінку знайшли повішеною
      Жінку знайшли повішеною / Фото з відкритих джерел

      У Харкові 46-річна жінка, яка працювала у нотаріальній конторі, вчинила самогубство у власному офісі.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області. 

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      Тіло повішеної жінки виявила її помічниця, коли вранці прийшла на роботу. Вона і викликала поліцію. 

      Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу,
      – зазначили правоохоронці.

      Наразі поліція оглядає місце події й опитує можливих свідків.

       

      Теги: Новини України Новини Харкова Поліція Самогубство
      Джерело: 24 Канал
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