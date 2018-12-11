У Харкові нотаріуска повісилась на роботі

У Харкові 46-річна жінка, яка працювала у нотаріальній конторі, вчинила самогубство у власному офісі.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області.

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Тіло повішеної жінки виявила її помічниця, коли вранці прийшла на роботу. Вона і викликала поліцію.

Попередньо встановлено, що 46-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішення. Тіло без видимих ознак насильницької смерті буде направлено до моргу,

– зазначили правоохоронці.

Наразі поліція оглядає місце події й опитує можливих свідків.