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У Харкові обрали запобіжний захід для водія, який збив дитину у візочку

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У понеділок, 16 липня, Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для підозрюваного у скоєні ДТП, внаслідок якої загинуло п’ятимісячне немовля.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Київський районний суд міста Харкова на вимогу прокуратури обрав для водія, що спричинив смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Сам водій попросив пробачення у родини загиблої дитини, він плакав, ставав навколішки і визнав свою провину. 

"Я шкодую про те, що сталося. Я не хотів цього", – сказав водій.

Родичі загиблого немовля у слова водія про тверезість не вірять, а також недовіряють результатам експертизи, які показали, що керманич був у тверезому стані.

Нагадаємо, у суботу, 14 липня, у Харкові на проспекті Гагаріна близько 18.00 сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло п’ятимісячне немовля. Попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. 20-річна мати хлопчика внаслідок аварії не постраждала.

Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Судді
Джерело: 24 канал
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